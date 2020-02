Dopo la grande vittoria contro il FeralpiSalò che è valsa la finale di Coppa Italia di Serie C, la Juventus Under 23 è attesa in casa del Monza, prima in classifica del Girone A a 60 punti, a +17 dalla seconda (Renate). La squadra di Pecchia cerca una vittoria che manca in campionato da ben quattro giornate, contro un avversario ostico che all’andata si impose 4-1, match nel quale andarono in gol Marchi, oggi alla Juve Under 23 e Mota Carvalho che invece è passato al club di Berlusconi a gennaio.



10’ – Punizione del Monza dai 30 metri, Anastasio calcio forte a sinistra dei pali difesi da Loria



6’ - OCCASIONE JUVE! Zanimacchia si invola a sinistra, entra in area e cerca di incrociare il tiro. Sicura la risposta di Lamanna



5’ - Monza che spinge sulla destra: Lepore crossa sulla destra, Mota prova a centrare lo specchio senza riuscirci



2’ – Primo tentativo del Monza! Su calcio d’angolo, Fossati tenta il tiro da fuori area, palla che si spegne sul fondo



1’ – Partiti!



FORMAZIONI UFFICIALI

Monza (4-3-1-2): Lamanna; Lepore, Scaglia, Paletta, Anastasio; Armellino, Fossati, Morosini; Machin Dicombo; Mota Carvalho, Finotto All. Brocchi

Juventus U23 (4-2-3-1): Loria; Di Pardo, Coccolo, Mulè, Beruatto; Muratore, Toure; Zanimacchia, Portanova, Rafia; Brunori All. Pecchia

Arbitro: Sig. Carrioni di Castellammare di Stabia