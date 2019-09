Come riferito dal comunicato della Lega Pro, Juventus U23-Monza, in programma al Moccagatta di Alessandria per il 30 settembre alle 20.45, sarà possibile vederla dalla mezzanotte in chiaro su Rai Sport (esattamente alle 00.15). Un piccolo passo verso i tifosi, certo, complice sia l'effetto Juventus sia quello Berlusconi che hanno contribuito ad accrescere l'audiance del girone A di Serie C.