Dopo la sconfitta contro la Giana Erminio, latorna in campo per affrontare il Mantova.Israel; Leo, Riccio, Poli, Anzolin; Miretti, Zuelli; Compagnon, Soule, Iocolano; Brighenti.Zauli.Ratti, Siano, Stramaccioni, Verduci, Boloca, Sekulov, Leone, Palumbo, Barrenechea, Cudrig, Pecorino.Marone, Checchi, Bruccini, Guccione, Gerbaudo, Esposito, Pilati, Panizzi, Piovanello, Monachello, Galligani.. Galderisi.Tosi, Marinaro, Bianchi, Agbugui, Militari, Silvestro, Paudice, Milillo, Fontana, Vaccaro, Pedrini, Messori.1' - Partiti!8' - Prima potenziale occasione per la Juventus, ma il tiro di Moretti viene respinto dalla difesa del Mantova19' -La sblocca Brighenti, su assist di Zuelli. Molto freddo l'attaccante, che spiazza Marone23 - Ancora Brighenti! Questa volta il tiro di prima dell'attaccante bianconero viene respinto da Marrone. Buona iniziativa di Compagnon24' - Si fa vedere anche il Mantova, ma la conclusione di Galligani è debole e non impensierisce Israel31' -Grandissimo sinistro dal limite dell'area, che si spegne all'incrocio dei pali: Marone non può fare nulla, 2-0 Juve34' -Questa volta di destro, Compagnon raccoglie il lancio di Miretti, punta l'area avversaria e fulmina il portiere del Mantova. Che Juve!44' - Compagnon vicino alla tripletta! Bella sponda di Brighenti di testa, sempre di testa il bianconero manda di poco alto sopra la traversa