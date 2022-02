Vittoria bella e convincente per la Juventus Under 23 di Lamberto Zauli, che archivia la pratica Mantova nel primo tempo e porta a casa un 3-0 che riscatta lo stop dello scorso turno contro la Giana Erminio. Al Moccagatta di Alessandria ottima prestazione da parte di tutta la squadra, sugli scudi Compagnon - autore di una doppietta. I voti:



Israel, 6,5: Non viene molto sollecitato dal Mantova, ma in quelle rare volte si fa trovare pronto. Dirige bene la retroguardia bianconera.



Leo, 6,5: Ottimo contributo sia in fase difensiva che offensiva: dal suo lato non arrivano pericoli e spesso riesce ad arrivare sul fondo e mettere palloni interessanti per gli attaccanti.



Riccio, 7: Il Mantova in attacco è quasi nullo e molto merito è suo: con Poli forma una coppia affidabile, che oggi non rischia quasi mai.



Poli, 6,5: Per lui vale lo stesso discorso del collega di reparto. Unica piccola sbavatura in avvio di ripresa, quando commette un fallo che provoca una pericolosa punizione dal limite per gli avversari e - per di più - gli causa un infortunio. Dal 50' Stramaccioni, 6,5: raccoglie il testimone del compagno con attenzione e presenza.



Anzolin, 6,5: Anche lui molto propositivo: ha anche tante occasioni per segnare, sfuma però l'appuntamento con il primo gol. Con un pizzico di precisione in più arriverà.



Miretti, 6,5: Una certezza a centrocampo, fa del dinamismo il suo punto di forza. Cala un po' alla distanza. Dal 67' Leone, 6: buon ingresso in campo anche per lui, da segnalare un tentativo sul quale trova l'opposizione del portiere avversario.



Zuelli, 7: Sempre pronto al dialogo con gli avversari, anche lui molto dinamico. Suo l'assist per l'1-0 di Brighenti.



Compagnon, 8: Il man of the match senza discussioni. Una doppietta di pregevolissima fattura impreziosisce una prestazione super. In un paio di occasioni va vicino anche alla tripletta. Dal 67' Sekulov, 6: entra quando i ritmi sono bassi, ma con qualche sgroppata prova a ravvivare la ripresa.



Soule, 6: Da uno con la sua qualità ci si aspetta sempre qualcosa in più. Oggi lascia la scena ai compagni, ma la sua utilità non viene meno.



Iocolano, 6,5: Pericolo costante sulla fascia sinistra, dove spesso dialoga bene con i compagni e impensierisce gli avversari, pur non impensierendo in maniera particolare in zona gol. Dal 76' Cudrig, sv.



Brighenti, 7,5: Ha il merito di sbloccare con freddezza il match: bravo a non farsi ipnotizzare da Marone, che riesce a spiazzare. Per il resto, solito grande lavoro al servizio della squadra. Dal 76' Pecorino, sv.



Zauli, 7,5: Quando la partita si chiude dopo soli 45', è perché la squadra ha recepito alla grande le direttive del mister. La proposta di gioco è divertente, ottima la reazione post Giana.