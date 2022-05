Dopo la grande vittoria contro la Pro Vercelli che è valsa l'accesso alla fase finale dei playoff di Serie C, la Juventus Under 23 di Lamberto Zauli aspetta di conoscere la sua prossima avversaria, che arriverà dal sorteggio che si terrà domani. I bianconeri fanno parte del gruppo delle non teste di serie insieme a Foggia, Monopoli, Pescara e Triestina e potranno pescare una delle seguenti avversarie: Renate, Cesena, FeralpiSalò, Palermo ed Entella. Dal prossimo turno si giocherà in eliminatorie di andata e ritorno.