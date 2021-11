Attraverso un report pubblicato sull'account Twitter Juventus Youth, laha comunicato l'esito - perfettamente riuscito - dell'intervento allo zigomo al quale è stato sottoposto, difensore della Juventus Under 23: "Questa mattina - si legge nel comunicato - Alessandro Pio Riccio è stato operato per la riduzione della frattura dell’osso zigomatico sinistro. L’intervento è stato eseguito con successo presso l’Ospedale di Asti dal Dott. Margaglia". I giovani bianconeri, dopo l'eliminazione in Coppa Italia, sono attesi dal match di campionato contro il Lecco, domenica 7 novembre alle 14.30.