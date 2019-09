Nulla di sconvolgente, nei piani bianconeri quest'anno sarà fondamentale per un consolidamento in parte alta della Serie C. Così, l'amichevole di oggi contro la Cremonese, che in estate ha bloccato il Napoli sul 3 a 3,. Pecchia sta cercando di riorganizzare la squadra, dopo un inizio di campionato zoppicante, ripartendo magari dalle brillanti prove di Coppa Italia di categoria in agosto. Per la Juventus, il gol della bandiera di oggi è stato siglato da Clemenza su rigore ed è valso il momentaneo pareggio bianconero.