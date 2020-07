Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha comunicato che la Coppa Italia di Serie C vinta dall’Under 23, è finalmente esposta nel Juventus Museum: “Il Tempio dei Trofei dello Juventus Museum ha una nuova, graditissima ospite: la Coppa Italia di Serie C, che la Under 23 ha sollevato lo scorso 27 giugno, dopo aver battuto in finale la Ternana.



Il trofeo, primo successo del progetto Under 23 in soli 2 anni di vita, è stato consegnato al Presidente dello Juventus Museum Paolo Garimberti da Coccolo, Muratore e Zanimacchia, alla presenza di Federico Cherubini, Head of Football Teams & Technical Areas di Juventus e di Gianluca Pessotto, Football Teams Staff Coordination Manager.



Una Coppa che testimonia la ottima stagione della Under 23, che ha saputo ricominciare dopo il periodo di stop non solo portando a casa questa scintillante vittoria, ma ben figurando anche nei Playoff di categoria, da cui è stata eliminata solo dopo un combattuto pareggio contro la Carrarese.



Un trofeo che presto avrà compagnia nel Museo bianconero...".