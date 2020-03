#Under23 | E' terminato ieri il periodo di isolamento domiciliare fiduciario per i giocatori della squadra. Nessun calciatore ha manifestato sintomi durante questo periodo, e pertanto la squadra riprenderà gli allenamenti nella giornata di oggi, 9 marzo 2020. pic.twitter.com/vgNDgJY9Ab — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) March 9, 2020

L'emergenza per il Coronavirus non accenna a fermarsi e anzi, sta peggiorando sempre di più in ogni zona d'Italia. La situazione sta inevitabilmente coinvolgendo anche la Juventus, che su Twitter ha annunciato che per l'Under 23 di Pecchia: ". Nessun calciatore ha manifestato sintomi durante questo periodo, e pertanto la squadra riprenderà gli allenamenti nella giornata di oggi, 9 marzo 2020".