Intervistato da Juventus TV, l'attaccante della Juventus U23ha ripercorso le tappe più importanti del suo 2021, a partire naturalmente dall'esordio in prima squadra a gennaio. "È stata un’emozione indescrivibile, è sempre bello giocare con i più grandi perché ti aiutano e ti insegnano molto. Per me è stato bellissimo. La maglia? L’ho regalata a mio nonno che mi ha aiutato tanto nel mio percorso, ora è appesa a casa sua. La prima telefonata? Sempre a lui, abbiamo festeggiato. Si è messo a piangere perché era un’emozione bellissima per lui. Si chiama Cosimo"."Con laè stato un anno bellissimo, sono soddisfatto per la stagione che ho fatto nonostante i problemi muscolari. L'esordio in Under 23? Mi ricordo una bella giornata, è arrivato anche il mio primo gol da professionista su assist di Miretti. Un 2002 e un 2003 ci hanno fatto vincere la partita". Sul rinnovo di contratto: "Per me vuol dire tanto, significa che il club conta su di me e tiene a me. Spero di ricambiare nel migliore dei modi e sono contento".