Sul proprio sito ufficiale, laha pubblicato l'intervista a, difensore centrale della Juventus Under 23, ha raccontato i suoi primi mesi a Torino: "Arriviamo da una vittoria importante, ma stiamo già pensando alla prossima. Sto attraversando un buon momento grazie allo staff e a tutti i miei compagni che mi mettono a mio agio e mi danno l’opportunità di esprimermi al meglio".– "Mi ispiro a, mi rivedo in lui nella cattiveria. Ho avuto anche il modo di incontrarlo di persona e di allenarmi con lui in prima squadra".- "Allenarmi con la prima squadra? Ero emozionatissimo, fino a due anni fa non ci pensavo nemmeno. Mi ha colpito l’umiltà che hanno nei nostri confronti, ci salutano e ci chiedono come stiamo. In campo anche tecnicamente hanno una marcia in più, ma è sempre bello confrontarsi con loro. Il sogno è la prima squadra, ma rimaniamo umili e lavoriamo giorno dopo giorno come è giusto che sia".- "Non è stato facile ambientarmi, è molto superiore di quello che mi aspettavo: dagli impianti allo staff, tutti sono molto preparati e hanno grande esperienza. Oggi mi sento come a casa. Conoscevo Ranocchia. Le prime settimane ero un po’ a disagio, ma poi mi sono inserito bene".