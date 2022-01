La Juventus Under 23 torna in campo. Lo fa in casa della Pro Vercelli, con fischio d'inizio alle 14:30 di oggi, domenica 23 gennaio 2022. Di seguito la lista dei giocatori convocati da Mister Zauli per il match.



1 Israel

2 Leo

3 Stramaccioni

4 Riccio

5 De Winter

6 Anzolin

7 Sekulov

10 Soulè

11 Brighenti

13 Poli

14 Compagnon

15 De Marino

16 Sersanti

17 Zuelli

19 Palumbo

20 Iocolano

21 Miretti

22 Raina

26 Barbieri

27 Cudrig

30 Boloca

38 Scaglia

42 Cerri