Dopo le due sfide contro il Südtirol, tra campionato e coppa, la Juventus Under 23 torna tra le mura amiche ed è pronta a ospitare il Lecco dell'ex Mauro Zironelli. Fischio d'inizio in programma per le ore 14.30. Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di Mister Zauli, pubblicata dal sito ufficiale della Juventus.1 Israel2 Leo3 Stramaccioni5 de Winter6 Anzolin7 Sekulov8 Leone9 Da Graca10 Soulè Malvano12 Garofani14 Compagnon16 Sersanti17 Zuelli19 Palumbo21 Miretti23 Akè27 Cudrig31 Pecorino36 Fiumanò37 Daffara41 Nicolussi Caviglia