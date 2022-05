Questa sera, alle 20:30, la Juventus Under 23 scenderà in campo al "Silvio Piola" per affrontare i padroni di casa della Pro Vercelli. Un match valido per i playoff, ma che la Juve dovrà vincere per qualificarsi alla fase successiva, quella nazionale. La Pro invece avrà a disposizione due risultati su tre.



I CONVOCATI



1 Israel Wibmer

2 Leo

3 Stramaccioni

4 Riccio

5 De Winter

6 Anzolin

7 Sekulov

8 Leone

9 Da Graca

10 Soulé Malvano

14 Compagnon

15 Verduci

16 Sersanti

17 Zuelli

19 Palumbo

20 Iocolano

22 Raina

26 Barbieri

27 Cudrig

28 Barrenechea

30 Boloca

41 Nicolussi Caviglia

44 Siano

45 Lipari

48 Cotter