Torna in campo domani pomeriggio alle ore 15 la Juventus U23 che giocherà nella semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C la Feralpisalò. Nella gara di andata finì 2-0 per i lombardi. Ecco perchè i ragazzi Pecchia dovranno giocherà con grande attenzione il match.Sono stati diramati i convocati di Pecchia, tramite il sito ufficiale delle Juventus, per l'incontro di domani:



I CONVOCATI - Nocchi, Muratore, Peeters, Marchi, Portanova, Brunori, Mule, Marques, Toure, Zanimacchia, Di Pardo, Rafia, Beruatto, Vrioni, Loria, Frabotta, Fagioli, Del Sole, Dragusin, Delli Carri, Dadone