La stagione 2021/22 della Juventus Under 23 inizia con una partita, da dentro o fuori, nella Coppa Italia di Serie C. I bianconeri sono i detentori del titolo e nel primo turno della competizione affronteranno, in gara unica e in trasferta, la Pro Sesto. Fischio d'inizio alle ore 18.00 allo Stadio "Ernesto Breda" di Sesto San Giovanni.1 Franco Israel2 Daniel Leo3 Diego Stramaccioni5 Koni De Winter6 Matteo Anzolin7 Nikola Sekulov8 Giuseppe Leone10 Matìas Soulè11 Andrea Brighenti12 Giovanni Garofani13 Fabrizio Poli16 Alessandro Sersanti17 Emanuele Zuelli18 Jean Claude Ntenda19 Mirco Lipari20 Luca Clemenza21 Fabio Miretti22 Marco Raina24 Ervin Omic25 Samuel Iling-Junior26 Tommaso Barbieri27 Nicolò Cudrig31 Emanuele PecorinoDa Juventus.com