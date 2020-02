Domani la Under 23 gioca alle 15 al Moccagatta contro l'Albinoleffe. Ci sono Beruatto e Dragusin, out Lucas Rosa, oltre a Coccolo e Olivieri a Verona con la Prima Squadra per la partita di stasera contro l'Hellas. Fagioli resta con la Primavera. Ecco i convocati di Pecchia:



1 Nocchi

5 Muratore

6 Peeters

7 Marchi

8 Portanova

9 Brunori

13 Mulè

14 Marques

15 Toure

17 Zanimacchia

18 Di Pardo

19 Rafia

20 Beruatto

21 Vrioni

22 Loria

24 Frabotta

27 Del Sole

31 Dragusin

32 Wesley

33 Delli Carri

34 Dadone

36 Minelli