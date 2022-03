La Juventus Under 23 ospita il Padova: alle 17:30 fischio d'inizio della sfida valida per la 37esima giornata del campionato di Serie C. Ecco la lista dei giocatori convocati da Mister Zauli per il match del Moccagatta.



I CONVOCATI



1 Israel Wibmer

2 Leo

3 Stramaccioni

4 Riccio

5 De Winter

7 Sekulov

8 Leone

9 Da Graca

11 Brighenti

13 Poli

15 Verduci

16 Sersanti

17 Zuelli

19 Palumbo

20 Iocolano

22 Raina

26 Barbieri

27 Cudrig

28 Barrenechea

30 Boloca

42 Cerri

44 Siano

45 Lipari