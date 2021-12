Dal sito della Juventus:A distanza di tre giorni dall'ultima volta, torna in campo la Juventus Under 23 con l'obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva. Di fronte troverà la Pergolettese, nel match valevole per la prima giornata del girone di ritorno. Fischio d'inizio alle ore 14.30 allo Stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria.Hans Nicolussi Caviglia, invece, prosegue il suo iter riabilitativo dopo l'infortunio al ginocchio sinistro e il suo rientro in squadra è previsto per il 2022.Di seguito l'elenco dei bianconeri a disposizione per la partita di questo pomeriggio.I CONVOCATI1 Israel Wibmer2 Leo3 Stramaccioni4 Riccio6 Anzolin7 Sekulov8 Leone9 Da Graca11 Brighenti13 Poli14 Compagnon15 De Marino16 Sersanti17 Zuelli19 Palumbo21 Miretti22 Raina23 Akè26 Barbieri27 Cudrig37 Daffara