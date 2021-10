Ilha reso nota la lista dei convocati per il match contro la Juventus U23 di Mister Zauli, in programma domani alle ore 20.30. Le due squadre recuperano il match inizialmente previsto per domenica 10 ottobre e valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C, Girone C. Ecco i 17 giocatori scelti dall'allenatore biancorosso CristianoPratelli, Galletti.Nava, Tava, Angileri, Burgio, Marchi, Codromaz, Parisi, Giordano, Armini, Simonetti.Suljic, Bobb, Corbari, Marino, De Grazia.ATTACCANTI: Lamesta, Dubickas, Cesarini, Rabbi, Gonzi, Gissi.