La Juventus Under 23 sarà in campo per il settimo turno di campionato domani pomeriggio, alle ore 14.30, quando i bianconeri faranno visita al Mantova. Di seguito l'elenco dei giocatori convocati da Mister Zauli.1 Israel2 Leo3 Stramaccioni4 Riccio5 De Winter6 Anzolin7 Sekulov8 Leone10 Soulé12 Garofani13 Poli14 Compagnon16 Sersanti17 Zuelli19 Palumbo21 Miretti22 Raina23 Akè25 Iling-Junior26 Barbieri27 Cudrig31 Pecorino32 Chibozo