Gianluca Frabotta, difensore della Juve Under 23 e autore della prima rete in bianconero contro il Padova, parla ai microfoni di Juventus Tv alla vigilia della sfida con la Carrarese: "E' stata una partita difficile, soprattutto il primo tempo, nel secondo tempo nonostante l'inferiorità numerica siamo riusciti a segnare due gol e vincere la partita. Siamo molto contenti dei due gol, nonostante bastasse il pareggio. E' stata una grande emozione aver trovato il primo gol tra i professionisti, era molto che lo cercavo. Dopo due anni di partite tra i pro, finalmente l'ho trovato. Mi sento molto migliorato nella fase difensiva a livello tattico e molto nell'attenzione nel preparare le partite".



CARRARESE - "Con la Carrarese mi aspetto una gara molto difficile perché sono una squadra molto esperta. Abbiamo già affrontato la Carrarese in campionato, dove abbiamo perso però adesso secondo me siamo una squadra più unita, siamo più squadra. Noi però andiamo lì per giocarci le nostre carte e per cercare la vittoria. Può fare la differenza come lo ha sempre fatto in campionato i cambi. Abbiamo una squadra ampia, giocatori forti e di qualità e chi entra dà sempre il massimo e fa la differenza. Il mister ci ha detto di restare uniti, ci ha ricordato l'andata che è stata una battaglia. Ci ha detto di aver fiducia nei nostri mezzi perché siamo una squadra preparata".