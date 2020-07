È passato quasi un mese (manca solo un giorno) da quel 27 giugno, quando la Juventus Under 23 alzò al cielo la Coppa Italia di Serie C battendo la Ternana per 2-1, primo trofeo in assoluto per la seconda squadra bianconera. Onore a tutti i ragazzi e a Fabio Pecchia, che dall’anno prossima verrà rimpiazzato da Andrea Pirlo. Nel frattempo, il talento dell’Under 23 Nicolò Fagioli ha voluto ricordare il momento attraverso un post su Instagram: “La prima non si scorda mai”.