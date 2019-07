La Juventus U23 fa sul serio. L'obiettivo inquadrato sembra essere quello dei prossimi play-off di Lega Pro e per farlo, oltre al nuovo tecnico Fabio Pecchia, la società si è attivata anche per arricchire il parco giocatori.

Dany Mota Carvalho, attaccante lussemburghese classe 1998, che l’anno scorso all’Entella in Serie C ha segnato 12 gol in 35 partite, potrebbe essere il grande nome atteso in casa Juve. In ottica di grandi nomi - per la categoria e per il futuro - lo stesso vale per Hamza Rafia, classe 1999, in uscita dal Lione, vivaio sempre incandescente, che ha prodotto gente del calibro di Benzema, Rémy, Ben Arfa, Martial, Belfodil, Lacazette.