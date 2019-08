Dany Mota Carvalho, talentuoso attaccante dell'Entella, ha già effettuato le visite mediche con la Juventus, ma non può essere ancora ufficializzato. Mancherebbero ancora dei dettagli da sistemare nella trattativa con i chiavaresi, per questo l'annuncio slitterà di qualche giorno e, sempre per questo, non ha ricevuto la chiamata di Pecchia per la gara - vinta 2 a 0 - di ieri sera contro la Pergolettese. La settimana che si apre oggi, sarà decisiva anche per Mota Carvalho.