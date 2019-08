La Juventus ha comunicato i convocati ufficiali per la gara di domani sera contro il Novara della squadra U23. Esordio tutto piemontese per i ragazzi di Fabio Pecchia, che si trovano subito dinnanzi al primo derby stagionale. Dopo i successi di Coppa con Pergolettese e Reggio Audace, la U23 vuole partire subito forte, per cominciare a mettere dalla sua i punti necessari per centrare l'obiettivo playoff.



I CONVOCATI - Nocchi, Rosa, Coccolo, Muratore, Peeters, Lanini, Portanova, Mota Carvalho, Olivieri, Mulè, Tourè, Zanimacchia, Di Pardo, Rafia, Beruatto, Clemenza, Loria, Frabotta, Del Fabro, Pereira Da Silva, Frederiksen, Siano, Mavididi, Gerbi.