La Juventus U23 allenata da Fabio Pecchia è pronta a tornare in campo. La posta in palio, per la prima gara dopo lo stop del campionato, sarà subito altissima, visto che i bianconeri affronteranno la Ternana nella finale di Coppa Italia di Serie C. Un piccolo trofeo che la seconda squadra juventina potrebbe aggiungere alla bacheca societaria, una consolazione dopo la delusione della prima squadra contro il Napoli. Così, per la partita di sabato 27 giugno, ecco la quaterna arbitrale. ​Sarà Daniele Paterna della sezione di Teramo ad arbitrare la sfida, coadiuvato dagli assistenti Marco Trincheri di Milano e Emanuele Yoshikawa Daisuke di Roma 1. Il quarto uomo sarà Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.