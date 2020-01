La Juventus U23 aggiunge un tassello alla propria rosa, grazie all'arrivo, dal Pescara, della punta classe '94 Matteo Brunori. Il giocatore, come riporta Sky Sport, si aggregherà quindi alla formazione di Fabio Pecchia, tredicesima nel campionato di Serie C in corso, per portare gol e prendere il posto di Han, ceduto in Qatar. Gli stessi gol che, lo scorso anno, Brunori ha segnato proprio ai bianconeri: nella doppia sfida con il "suo" Arezzo, ha timbrato il cartellino sia all'andata che al ritorno.