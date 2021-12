, nato a Palermo nel maggio 2022, ha appena esordito in, spedito in campo dache lo ha promosso per l'occasione in prima squadra, dall'Under 23.Ecco cosa ha dichiarato ai microfoni di Juventus Tv: "È stato mio nonno, quando avevo 7 anni, a portarmi per la prima volta su un campo da pallone: così ho iniziato nel Calcio Sicilia, poi mi ha selezionato il Palermo e, a 16 anni, è arrivata la chiamata della Juventus. Non scorderò mai la telefonata del mio procuratore, anche se nei primi mesi a Vinovo ho sofferto un po' la lontananza dalle persone che amo di più".In Primavera, lo scorso anno, ha segnato 1: "A gennaio ho esordito in prima squadra con, nella gara di Coppa Italia contro la Spal: è stato un momento indescrivibile, a fine partita ho chiamato nonno ed è scoppiato a piangere. La maglia di quella sera? L'ho regalata a lui, naturalmente".A marzo, invece, l'esordio in Serie C con l'Under 23, con tanto di gol contro il Grosseto. Il mese dopo la Juventus gli ha proposto un contratto da professionista, che scadrà il 30 giugno 2024. Ma la gioia più grande è stato l'esordio incontro il: "Ringrazio Allegri per l'opportunità, perché ho realizzato il sogno di qualunque bambino che corre dietro ad un pallone. Il mister, prima del cambio, mi ha detto soltanto di restare tranquillo e di giocare senza preoccupazioni. La maglia? Sempre a mio nonno, così fa compagnia all'altra!. Cosa chiedo al 2022?".