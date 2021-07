Il giovane attaccante, che si unirà all'Under 23, ha commentato il suo trasferimento in bianconero con un post sul suo profilo Instagram:"Tanti sacrifici, tante rinunce, tanta forza mentale e forza di volontà, tanto lavoro e tanta passione…. ho sempre creduto nel lavoro e grazie a questo , grazie alla continuità e alla voglia di migliorare se stessi ogni giorno…si possono raggiungere grandi obbiettivi. Dopo 3 anni di percorso all’estero in Belgio e Francia, sono davvero felice e orgoglioso di poter finalmente annunciare di essere un nuovo calciatore della JUVENTUS. Ringrazio il club per credere in me , ringrazio tutta la mia famiglia e specialmente mamma,papà e raf per tutti i sacrifici che fanno per me ogni giorno , sono pronto e carichissimo per questa avventura…darò l’anima e lotterò sempre per questa prestigiosissima maglia fino alla fine".https://www.instagram.com/p/CR6xKJhlcPE/?utm_source=ig_web_copy_link