27 giugno. La Juventus ha segnato sul calendario questa data, e non la squadra di Maurizio Sarri, bensì l’Under 23, che aprirà le danze dell’era post-covid con la finale di Coppa Italia di Serie C contro la Ternana, che si disputerà all’Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena. Da una finale all’altra, si spera con un esito diverso, tutto sarà nelle mani della squadra di Pecchia, che solo dopo un paio d’anni dalla sua nascita è pronta a giocarsi un trofeo. Come riporta Tuttosport, la vittoria consentirebbe ai bianconeri di cominciare la scalata playoff dal terzo turno anziché dal primo dei sei previsti. Dunque tornerebbe in campo il 9 luglio, a quattro partite dalla promozione in serie cadetta, anziché il primo contro l’Alessandria.