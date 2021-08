La partita valida per il primo turno di Coppa Italia Serie C trasarà aperta al pubblico. Ecco le informazioni comunicate dalla Pro Sesto sul proprio sito ufficiale:"La Società consiglia di acquistare i ticket in prevendita per evitare assembramenti agli sportelli. I biglietti saranno disponibili in numero limitato, fino ad esaurimento posti, e saranno assegnati nel rispetto delle norme anti-Covid 19.Le modalità di acquisto sono le seguenti:– Online a partire da oggi, martedì 17 agosto, sul sito Ticketone (QUI)– al botteghino presso la biglietteria dello stadio Breda (Via XX Settembre 190 – Sesto San Giovanni) venerdì 20 agosto dalle 16:00 alle 18 e domenica 22 agosto dalle 16.INDICAZIONI GENERALISi ricorda che per accedere allo stadio sarà obbligatorio esibire la certificazione “Green Pass” riportante il QR-Code necessario per la verifica al momento dell’ingresso ed un documento d’identità.Gli spettatori dovranno inoltre indossare la mascherina chirurgica o FFP2 (non saranno ammesse mascherine in tessuto) per tutta la durata dell’evento e potranno occupare esclusivamente il posto a loro assegnato.A fine partita seguire le indicazioni degli steward per l’uscita.Per quanto riguarda la stampa, i giornalisti potranno richiedere l’accredito al seguente indirizzo email: accrediti@prosesto1913.comI PREZZICurva Vito Porro: 10 €Tribuna Bianca: 20 €Tribuna ‘Renord’: 30 €Tribuna ‘Il Gigante’: 45 €Tribuna ospiti: 10 €Under 14 e over 65: riduzione del 50%Under 10: omaggio".