Ormai era cosa fatta, ieri è arrivata l’ufficialità: Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus Under 23, fresca fresca della vittoria della Coppa Italia di Serie C. Con l’arrivo del Maestro si prospetta anche l’ingresso di un altro ex bianconero. Come riporta Tuttoc.com, si tratta di Marco Storari, che affiancherà Federico Cherubini e Claudio Chiellini come figura dirigenziale. Prenderà il posto di Filippo Fusco, alla fine della sua avventura nella Juve.