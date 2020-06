L'Head of Football Teams & Football Areas della Juventus Federico Cherubini è intervenuto ai microfoni della Rai nell'intervallo della finale di Coppa Italia Serie C tra l'Under 23 e la Ternana: "Sicuramente credo che con le difficoltà affrontate in questo periodo è stato offerto uno spettacolo più che dignitoso nel primo tempo, speriamo abbiano la forza di continuare per tutti i 90'. I trofei alla Juve sono tutti importanti, credo che lo spirito della squadra lo dimostri. Il titolo ha una doppia valenza, perché c'è anche una griglia playoff da giocarci. E' importante che questo percorso ci dia la possibilità di continuare a crescere con questo progetto della seconda squadra, che tra tante difficoltà con cui l'abbiamo iniziato ci sta dando tante soddisfazioni. La decisione di iniziare questo progetto è per fare in modo che al termine del percorso del settore giovanile, questo ponte della seconda squadra permetta ai ragazzi di giocare con continuità. E lo stanno facendo".