Anche la Juventus Under 23 lavora sul mercato. I bianconeri di Lamberto Zauli potranno da oggi contare anche sul centrocampista Nicola Mosti, prelevato dal Monza in prestito con diritto di riscatto. Forte e già esperto, nonostante la giovane età, il classe 1998 torna in bianconero dopo l'esperienza in Primavera del 2016-17. Attualmente si è sistemato al J Hotel e da oggi potrà unirsi al resto del gruppo a Vinovo. Il suo acquisto, infatti, è diventato ufficiale.