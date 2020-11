Brutte notizie per la Juventus Under 23. Nell'allenamento di oggi si è fermato Giacomo Vrioni, decisivo nell'ultima partita dei bianconeri con gol e assist nel 2-0 col Grosseto nel recupero della 10a giornata di Serie C. Ecco le condizioni dell'attaccante: "Giacomo Vrioni durante l’allenamento di questa mattina, in seguito ad un trauma distorsivo alla caviglia, ha riportato la frattura del perone della gamba destra - si legge sul sito ufficiale della Juve - Il calciatore verrà sottoposto a intervento chirurgico nella giornata di domani".