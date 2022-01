Andrea Brighenti, attaccante della Juventus Under 23, si è raccontato ai microfoni di Juventus Tv. Ecco i passaggi chiave:



CLASSIFICA - "Questo è un momento importante, abbiamo 10 partite in questo mese e mezzo. Possiamo fare risultato con chiunque nel nostro girone, ma se non siamo attenti al dettaglio e alle piccole cose rischiamo di compromettere quanto di buono fatto sia a livello di classifica sia a livello di prestazioni durante il girone di andata".



PRO VERCELLI - A fine primo tempo il mister Zauli ci ha spronato a crederci: vedeva in noi le possibilità di recuperare la partita. Effettivamente nel secondo tempo abbiamo avuto delle occasioni, potevamo riuscire a sistemarla e a recuperarla"



GRUPPO - "Mi sento un compagno di squadra con un po' di esperienza, cerco di mettermi al servizio degli altri: vederti come uno più grande li può bloccare, cerco di mettermi a disposizione e di fare quello che so fare, aiutandoli in campo e fuori. Ma sono ragazzi intelligenti, che hanno voglia di migliorarsi come me. Verso la fine del girone di andata sono riuscito a dare un po' di continuità alle presenze. Sono contento di essere tornato e di allenarmi con continuità. Cerco sempre di interpretare al 100% la proposta dell'allenatore e dello staff tecnico.





GOL - Siamo forti, abbiamo qualità e talento, ogni giorno dobbiamo migliorarci e farci trovare pronti. Il fatto di aver segnato 2 gol nelle ultime 3 partite mi fa piacere: venivo da un periodo in cui ero stato fuori, non mi piace stare fuori, mi piace aiutare la squadra e dare il mio contributo. Spero da qua a giugno di riuscire a essere sempre a disposizione del mister".



SOPRANNOME - "Squalo? Un soprannome che mi hanno dato a Monza i tifosi. Qualche mio compagno ha comnciato a chiamarci così e piano piano me lo sono preso"



FAMIGLIA - Brighenti è padre di 4 figli: "Avere una famiglia numerosa mi aiuta a non pensare sempre a quello che è la vita del calcio, quando si va a casa per forza di cose devo staccare. Mi pesa essere lontano dalla famiglia, ma sono sacrifici che si fanno e quando torno a casa sono felice di stare con loro. I due maschi giocano a calcio e sono contento: oltre all'aspetto agonistico c'è un coinvolgimento anche educativo, si impara a stare in gruppo e a superare i momenti brutti con i compagni".