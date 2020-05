In attesa di capire se si riuscirà a terminare la stagione di Serie C, i giocatori della Juventus Under 23 - il cui stipendio è stato tra l'altro da poco ridotto - rimangono in quarantena, vivendo situazioni personali più o meno agevoli. Tra i più fortunati c’è senz'altro Pietro Beruatto: il figlio d'arte, classe 1998, sta trascorrendo questo ultimo periodo a Torino insieme alla splendida compagna Emma Valenti. Quest'ultima ieri ha postato su Instagram una foto emblematica: i due si guardano innamorati, al termine di una sessione di training casalinga. Almeno così sembra a giudicare dalla didascalia: "A volte ci alleniamo insieme: lo odio e lo amo".



Gli ultimi scatti "social" di Lady Beruatto nella nostra fotogallery