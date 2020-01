La Juventus U23 di Fabio Pecchia cerca il ritorno al successo, dopo due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro giornate. Al Moccagatta di Alessandria arriva l'Arezzo, nono in classifica e a sole tre lunghezze dai bianconeri dodicesimi. La Juventus arriva rimaneggiata, specialmente in avanti, da questo mercato invernale. Salutato Han per il Qatar, anche Mota Carvalho è partito, con il Monza capolista che ha aggiunto l'ex Entella alla rosa anche in previsione della prossima stagione: una squadra che deve ritrovarsi, quindi, con Pecchia che ha il compito di risollevare la Juventus dopo una prima metà di stagione sottotono.



Live



Secondo tempo



50' - Sul ribaltamento di fronte, Tourè entra in area dalla destra, incrocia il tiro che esce di poco sul secondo palo



49 ' - Caso sulla sinistra mette un pallone velenoso in mezzo, sul quale piomba Portanova ad un passo dalla linea di porta



45' - Ricomincia la partita, Juve in possesso



Primo tempo



41' - Cross pericoloso con il mancino di Cutolo, Di Pardo si ripara in corner



34' - Ammonito Foglia. Il laterale dell'Arezzo entra in ritardo su Portanova.



18 ' - Cutolo prova ad impegnare Loria, ma il portiere bianconero si distende bene sulla conclusione mancina dell'attaccante.



13' - Punizione guadagnata dal limite, Zanimacchia si affida della battuta ma il destro sul primo palo esce di un soffio.



11' - Sul capovolgimento di fronte, grande chiusura in area di Frabotta.



10' - Fagioli gestisce la transizione, porta in area il pallone sul quale Olivieri non riesce ad anticipare Pissardo in uscita.



7' - Olivieri calcia centrale dal limite dell'area, nessun rischio per Pissardo



1' - Fischio d'inizio! Primo possesso gestito dall'Arezzo



JUVENTUS U23 - AREZZO 0-0

Marcatori:



FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus U23 (4-2-3-1): Loria; Di Pardo, Alcibiade, Mulè, Frabotta; Toure, Fagioli, Portanova, Zanimacchia, Frederiksen; Olivieri. All. Fabio Pecchia. A disp. Nocchi, Siano, Oliveira Rosa, Muratore, Lanini, Beltrame, Rafia, Beruatto, Clemenza, Del Sole, Gozzi Iweru.



Arezzo: Pissardo, Borghini, Picchi, Belloni, Foglia, Cutolo, Luciani, Gori, Corrado, Caso, Baldan. All. Daniele Di Donato A disp. Daga, Mosti, Sereni, Nolan, Mesina, Zini, Ceccarelli, Piu, Benucci, Rolando, Tassi, Cheddira.