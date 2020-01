La Juventus U23 di Fabio Pecchia ospita al Moccagatta di Alessandria l'Arezzo di Di Donato, per riportare il successo che manca ormai da sette partite in campionato. I successi di Coppa Italia non bastano insomma, così alle 15.00 ci sarà molta curiosità attorno ai bianconeri: l'attacco, infatti, è stato completamente stravolto dal mercato, con le partenze di Han e Mota Carvalho. Ad Olivieri, quindi, spetta il peso offensivo della squadra, che scenderà in campo con il 4-2-3-1.



Juventus U23 (4-2-3-1): Loria; Di Pardo, Alcibiade, Mulè, Frabotta; Toure, Fagioli, Portanova, Zanimacchia, Frederiksen; Olivieri. All. Fabio Pecchia. A disp. Nocchi, Siano, Oliveira Rosa, Muratore, Lanini, Beltrame, Rafia, Beruatto, Clemenza, Del Sole, Gozzi Iweru.



Arezzo: Pissardo, Borghini, Picchi, Belloni, Foglia, Cutolo, Luciani, Gori, Corrado, Caso, Baldan. All. Daniele Di Donato A disp. Daga, Mosti, Sereni, Nolan, Mesina, Zini, Ceccarelli, Piu, Benucci, Rolando, Tassi, Cheddira.