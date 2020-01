Loria 6,5 - Graziato dalla traversa su Cutolo, si fa sempre trovare pronto quando l'Arezzo passa dalle sue parti.



Di Pardo 6,5 - Partita di spinta e di sacrificio, esce sfiancato (81′ Oliveira Rosa SV)



Alcibiade 7 - Granitico al centro della difesa, salvataggio sulla linea importante



Mulè 6,5 - Pulito, fa il lavoro sporco su Cutolo



Frabotta 6 - Meno incisivo del solito in sovrapposizione, bene in copertura



Toure 6,5 - Vicino al gol nella ripresa, con i suoi strappi copre più campo di quanto ci si aspetti Fagioli 7 - Ordine, ma anche tanto spirito di iniziativa. Mette in porta Olivieri nel primo tempo dopo una percussione importante (70′ Muratore 6 - Cambio che non toglie qualità, ma aggiunge fiato in mediana)



Portanova 6 - Qualche imprecisione di troppo, ma gestisce comunque la partita.



Zanimacchia 7,5 - Il gol conferma la precisione del suo mancino, che nel primo tempo ha messo in mostra solo su punizione. Esce tra gli applausi, sempre nel vivo dell'azione (81′ Beruatto SV).



Frederiksen 5,5 - Poco incisivo, sbatte contro la difesa dell'Arezzo senza mai impensierire (55′ Clemenza 6 - Qualche guizzo, ma senza esagerare).



Olivieri 6 - Lasciato spesso solo, si esalta quando duetta con Zanimacchia (70′ Del Sole 6 - Non punge, ma pressa).



Pecchia 6,5 - La Juve torna al successo, riesce a cavarsela anche con un attacco rimaneggiato.