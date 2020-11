Ieri sera contro il Livorno l'attaccante Elia Petrelli ha messo a segno il suo primo gol con la maglia della Juventus Under 23; una rete pesante, che è valsa il definitivo 1-1 allo stadio "Armando Picchi". Il classe 2001 fino allo scorso anno era aggregato alla formazione Primavera bianconera, mentre in questo inizio di stagione si sta ritagliando un discreto spazio in Serie C agli ordini di mister Zauli. Anche la bellissima fidanzata Sofia Ubaldi ha voluto postare le immagini del gol in una sua storia Instagram, festeggiando con lui… a distanza.



