La prima squadra a Crotone, la Juve Under 23 ad Alessandria. Al Moccagatta i giovani bianconeri ospitano l'Albinoleffe per la 5a giornata di Serie C.



IL TABELLINO



Juve U23-Albinoleffe: 0-0



JUVENTUS UNDER 23 (3-4-2-1) - Israel; Delli Carri, Alcibiade, Coccolo; Di Pardo, Leone, Ranocchia, Correia; Mosti, Tongya; Marques. A disp. Nocchi, Garofani, Troiano, Petrelli, Capellini, Parodi, Gozzi, Del Sole, Barrenechea, Sekulov, Leo, Da Gracia. All. Conte (Zauli indisponibile causa Covid).



ALBINOLEFFE (3-5-2) - Savini; Cerini, Mondonico, Canestrelli; Tomaselli, Giorgione, Genevier, Nichetti, Gusu; Cori, Manconi. A disp. Brevi, Caruso, Berbenni, Gabbienelli, Galeandro, Maffi, Piccoli, Miculi, Ghezzi. All. Zaffaroni.



Arbitro: Mario Saia di Palermo;

Assistenti Bianchini e D'Angelo;

IV uomo Matteo Marcenaro di Genova.



DIRETTA 45' Finisce il primo tempo.



41' OCross da sinistra di Correia, colpo di testa di Marques pericolosissimo, ribattuto prima di colpire il palo.



32' Lo stesso Cori spiazza Israel, Albinoleffe in vantaggio.



30' RIGORE PER L'ALBINOLEFFE: ISRAEL IN RITARDO SU CORI, FALLO.



16' Ancora pericolosa la Juve, ci prova Correia.



4' Destro a giro di Ranocchia dai 20 metri, il portiere avversario ci mette i pugni.



1' Partiti, prima palla dell'Albinoleffe.