La Juventus ha comunicato la ripresa degli allenamenti individuali anche per la rosa dell'U23, in previsione di chi verrà poi aggregato al nucleo della prima squadra, che dal 18 dovrebbe riprendere ad allenarsi in gruppo. Ecco il comunicato: "​Nel pomeriggio di oggi, una selezione dei giocatori della Under 23 ha iniziato presso lo Juventus Training Center di Vinovo un programma di allenamenti individuali in vista della probabile ripresa degli allenamenti di gruppo della prima squadra, a cui alcuni di loro verranno aggregati".