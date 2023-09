#Under19 | Ufficiale il rinnovo di Ivano Srdoč fino al 2027



Ancora insieme, Ivano! pic.twitter.com/Mh9eMkYjeR — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) September 14, 2023

Un gol per aprire la stagione e tanta voglia di spingere sull'acceleratore per diventare grande in bianconero. E scrivere un futuro tutto nuovo, che parte proprio da una firma: è infatti ufficiale il rinnovo di Ivanofino al 2027. L'attaccante ha firmato un nuovo accordo con il club, che ha esultato: "Ancora insieme, Ivano!".