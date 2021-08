#Under19 | La gara amichevole in programma per sabato sul campo della #ProSesto è stata annullata. — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) August 5, 2021

Come annunciato dalla Juventus sul proprio account Twitter, la partita amichevole in programma sabato tra l'Under 19 bianconera e la Pro Sesto è stata annullata. Il Covid-19, che ha già contagiato un elemento della Primavera di mister Bonatti, ha portato ieri all'annullamento della sfida con l'Albinoleffe e ora si aggiunge quest'altro annullamento per la gara in programma teoricamente sabato. La Juve attende la negativizzazione.