Laè tornata sul campo. L'Under 19 bianconera, ora guidata da Paolo, ha svolto questo pomeriggio il primo allenamento stagionale a Vinovo, al quale hanno assistito anche i dirigenti del club: come immortalato in un video diffuso tramite i canali social ufficiali, infatti, alla seduta odierna erano presenti anche il direttore sportivo Federicoe Gianluca, che hanno osservato i giovani al lavoro agli ordini, per la prima volta, dell'ex giocatore bianconero. La nuova stagione, insomma, è ufficialmente cominciata.