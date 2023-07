Non solo la Prima Squadra, anche la Juventus Primavera (Under 19) ha ripreso la preparazione in vista della stagione e avrà alcuni impegni amichevoli da giocarsi in questa estate. Quali? Eccoli, come riportati dal sito ufficiale della Juventus:"Quali sono le date in programma? Il gruppo ha ripreso a lavorare da poco: mercoledì 19 luglio è avvenuto il ritrovo a Vinovo con i primi allenamenti della stagione, mentre da domenica 23 a sabato 29 luglio la squadra si trasferirà a Basilea per il ritiro. Nel periodo citato figurano in agenda due amichevoli: il 26 luglio contro il Basilea Under 19 (ore 18), mentre tre giorni dopo (sabato 29) i bianconeri saranno in campo per la sfida ai pari età del St. Gallen (kick off alle 11.30). Con il rientro dalla Svizzera, proseguiranno i test match a Vinovo: il 3 agosto sfida con il Pinerolo e già il giorno successivo (venerdì 4) sarà il turno del Chisola.Le ultime tappe della pre-season nella due giorni del trofeo “Memorial Mamma e Papà Cairo” il 10 e 11 agosto: primo giorno partita con l'Inter al Moccagatta di Alessandria alle 21, il giorno dopo le finali".