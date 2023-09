La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la gara della sua Primavera contro il Lecce, in scena alle 11 e valida per la seconda giornata. NOn ci saranno Ngana, Giorgi, Fuscaldo e Di Biase, ma tornano Radu, Scarpetta, Crapisto e PugnoL'ELENCO COMPLETO DI MONTERO:VinarcikMartinez CrousFirmanDomanicoVaccaRipaniBiggiAnghelèSrdocTurcoSavioPagnuccoScienzaFloreaBassinoFinocchiaroScarpettaOwusuCrapistoGil PuchePugnoRadu