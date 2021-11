Non solo la Prima Squadra, ma anche tanti ragazzi di Under 23 e Under 19 sono stati convocati con le loro Nazionali d'appartenenza. Ecco il comunicato della Juventus:Titolo di testa per Mati Soulé, convocato dalla Nazionale A dell'Argentina per le partite di qualificazione a Qatar 2022. Il calendario: match contro l'Uruguay nella notte fra il 12 e il 13, contro il Brasile nella notte fra il 16 e il 17.Under 21 belga con de Winter, contro Turchia e Scozia, il 12 e il 16 novembre. Stesse date per l'Under 21 norvegese (Palumbo) contro Finlandia e Azerbaigian.Garofani, Leone, Sekulov e Stramaccioni saranno impegnati con l'Italia Under 20, nella sfida contro la Repubblica Ceca, giovedì 11, e Romania, lunedì 15.Gli Azzurri Under 19 hanno convocato Fiumanò e Turicchia: appuntamenti l'11 e il 15, contro l'Ungheria U19, che ha convocato Senko: sarà quindi un piccolo derby bianconero. Iling, con l'Inghilterra U19, affronterà Andorra e Svizzera, il 10 e il 13 novembre.Capitolo Nazionali Under 18: il Belgio ha convocato Mbangula (vs Portogallo, Inghilterra e Olanda, 11, 13 e 15 novembre); l'Olanda ha convocato Strijdonck, e affronterà nelle stesse date Inghilterra, Portogallo e Belgio; la Svezia vede nei convocati Rouhi, per la doppia sfida, l'11 e il 14, contro l'Irlanda.Gli Azzurri Under 18 vedono nelle proprie fila Dellavalle, Doratiotto, Maressa, Scaglia e Turco: per loro doppio impegno con la Francia, 11 e 13 novembre.Infine l'Under 17 dell'Olanda ha chiamato Huijsen, per il doppio match contro il Messico, sempre l'11 e il 13".